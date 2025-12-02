Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции Николая II продали за 25,7 миллиона долларов

Лондонский аукционный дом Christie’s продал «Зимнее яйцо» Фаберже, входившее в коллекцию императора Николая II, за рекордную сумму в 19,5 миллиона фунтов стерлингов (25,7 миллиона долларов — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 2 декабря, сообщила аукционист Юй Гэ Ван по итогам торгов.

Лондонский аукционный дом Christie’s продал «Зимнее яйцо» Фаберже, входившее в коллекцию императора Николая II, за рекордную сумму в 19,5 миллиона фунтов стерлингов (25,7 миллиона долларов — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 2 декабря, сообщила аукционист Юй Гэ Ван по итогам торгов.

«Зимнее яйцо» было пасхальным подарком Николая II своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне в 1913 году. Дизайн яйца разработала молодой ювелир Альма Пиль, дочь известного мастера Карла Фаберже. Яйцо изготовлено из горного хрусталя и украшено резьбой, имитирующей морозные узоры, передает ТАСС.

Крупную золотую монету, которая была отчеканена в 1609 году для короля Испании Филиппа III, продали на аукционе в Швейцарии за рекордные 3,5 миллиона долларов.

Золотые карманные часы, найденные на месте крушения «Титаника», были проданы на аукционе за рекордную сумму — 1,78 миллиона фунтов стерлингов (184 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Они принадлежали совладельцу знаменитого универмага Macy’s Исидору Штраусу.

Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки.