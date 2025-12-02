ВСУ атаковали дронами Крым на фоне переговоров Путина и Уиткоффа об Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 до 20:00 ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Крым. В этот момент шли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа по урегулированию украинского кризиса. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — передает Telegram-канал ведомства.
1 декабря глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о предотвращении атаки вражеских дронов на регион — их сбили над территорией Каспийска.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря российские силы ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря. Больше всего вражеских дронов уничтожили над Белгородским, Брянским, Новгородским, Краснодарским и Ростовским регионами.
Вечером 2 декабря Владимир Путин начал в Кремле встречу со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Юшаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.