Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали дронами Крым на фоне переговоров Путина и Уиткоффа об Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 до 20:00 ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Крым. В этот момент шли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа по урегулированию украинского кризиса. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 до 20:00 ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Крым. В этот момент шли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа по урегулированию украинского кризиса. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — передает Telegram-канал ведомства.

1 декабря глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о предотвращении атаки вражеских дронов на регион — их сбили над территорией Каспийска.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря российские силы ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря. Больше всего вражеских дронов уничтожили над Белгородским, Брянским, Новгородским, Краснодарским и Ростовским регионами.

Вечером 2 декабря Владимир Путин начал в Кремле встречу со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Юшаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше