Дмитриев прогулялся с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиция Кирилл Дмитриев во вторник, 2 декабря, пришел на прогулку со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в черной куртке с автографом президента России Владимира Путина. Они прогулялись по Москве, после чего отправились на переговоры в Кремль. Об этом сообщило РИА Новости.