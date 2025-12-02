Ричмонд
Дмитриев прогулялся с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиция Кирилл Дмитриев во вторник, 2 декабря, пришел на прогулку со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в черной куртке с автографом президента России Владимира Путина. Они прогулялись по Москве, после чего отправились на переговоры в Кремль. Об этом сообщило РИА Новости.

Уиткофф и еще один посланник США Джаред Кушнер представляют Путину параметры обновленного плана мирного урегулирования военного конфликта с учетом позиции Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что у встречи не будет временных рамок и она будет продолжаться, «сколько потребуется».

Дмитриев ранее говорил, что 2 декабря — важный день для мира между Россией и Украиной. Политолог Юрий Светов рассказал, будут ли достигнуты важные договоренности на встрече.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук тем временем утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку уже на этой неделе — причиной станет масштабный коррупционный скандал в киевском руководстве.

