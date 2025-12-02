Из магазинов Молдовы отзывают яйца, напичканные антибиотиками: Тем, кто успел купить, предлагают вернуть, — есть их опасно

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) отзывает партию куриных яиц. Инспекторы ANSA обнаружили в продукте остатки антибиотика.
Под запрет попали яйца от местного производителя «ADALVA» SRL, речь о партии с маркировкой 3MD IL 017 и сроком годности до 28 декабря 2025 года.
ANSA предупредило, что яйца из этой партии вредны для здоровья из-за наличия в них остатков ветеринарного антибиотика Салиномицина. Агенство просит потребителей вернуть купленные яйца в магазин.
