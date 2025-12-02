Зонды зафиксировали мощнейший всплеск солнечной радиации в небе

Выброс произошел 11 ноября 2025 года в результате солнечной вспышки класса Х5. На высоте около 12 километров радиационный фон вырос почти в десять раз. По словам специалистов, для пассажиров и экипажей прямой опасности не было, но подобные события в будущем могут угрожать бортовой электронике самолетов.