Зонды зафиксировали мощнейший всплеск солнечной радиации в небе

Новые зондовые датчики впервые зафиксировали один из самых мощных радиационных выбросов в авиационном эшелоне с 2006 года. Профессор Клайв Дайер из Центра космических исследований Университета Суррея сообщил об этом после проверки устройств в реальных условиях, передает «Газета.Ru».
Выброс произошел 11 ноября 2025 года в результате солнечной вспышки класса Х5. На высоте около 12 километров радиационный фон вырос почти в десять раз. По словам специалистов, для пассажиров и экипажей прямой опасности не было, но подобные события в будущем могут угрожать бортовой электронике самолетов.
Профессор Клайв Дайер отметил, что это самый сильный всплеск с декабря 2006 года. Он подчеркнул, что история показывает возможность куда более масштабных событий.
Датчики были разработаны для мониторинга космической погоды и способны работать на высотах до 30 километров. Полученные данные помогут уточнить прогностические модели для авиации.
Директор Центра Кит Райден добавил, что измерения впервые дали трехмерное представление о распределении радиации в воздушном пространстве, что является серьезным шагом для безопасности полетов.
