Украшение подъезда к Новому году может обернуться штрафом: как не нарушить закон

Украшать подъезд к Новому году разрешено, но только с согласия жильцов и при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов, предупредив о возможных штрафах за нарушения.
По его словам, любое украшение общего имущества в многоквартирном доме требует согласия собственников. Обычно такое решение принимается на общем собрании или через совет дома. Без этого согласия даже самая красивая декорация может быть признана самоуправством.
Эксперт особо подчеркнул важность соблюдения противопожарных норм. В коридорах и на путях эвакуации запрещено размещать горючие материалы и загромождать проходы. Нельзя закрывать доступ к электрощиткам и огнетушителям.
Султанов пояснил, что безопасными обычно считаются исправные светодиодные гирлянды. Однако объемные бумажные украшения или самодельные предметы из горючих материалов пожарный надзор сочтёт нарушением. За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП России.
Депутат Госдумы Александр Якубовский добавил, что фасады и внешние откосы окон также являются общим имуществом. Вешая гирлянду снаружи, следует согласовать это с управляющей компанией или ТСЖ. Это поможет избежать конфликтов и претензий со стороны соседей или надзорных органов. Его слова приводит 360.ru.
Life.ru напомнил, что даже украшение автомобилей гирляндами может повлечь за собой административную ответственность. Нестандартные световые приборы способны спровоцировать ДТП.