Украшение подъезда к Новому году может обернуться штрафом: как не нарушить закон

Украшать подъезд к Новому году разрешено, но только с согласия жильцов и при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов, предупредив о возможных штрафах за нарушения.