Искусство, которое не поддается ИИ. Лауреатов «Национальной театральной премии» выберут в Минске

«Критерий выбора лауреата только один — профессионализм актеров, режиссеров, художников, композиторов и каждого, кто причастен к спектаклю. Идеальный спектакль — тот, который художественно тонок, в котором есть режиссерское решение, высококачественная актерская работа, где есть атмосфера. Должен присутствовать не просто эпатаж любой ценой, а те компоненты, которые составляют актерскую и режиссерскую профессию», — отметил Виталий Котовицкий.