Искусство, которое не поддается ИИ. Лауреатов «Национальной театральной премии» выберут в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3 декабря жюри выберет лучшие спектакли на VIII Республиканском конкурсе театрального искусства «Национальная театральная премия». О критериях выбора победителя корреспонденту БЕЛТА рассказал профессор кафедры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств и председатель жюри секции «Театр кукол» Виталий Котовицкий.
«Критерий выбора лауреата только один — профессионализм актеров, режиссеров, художников, композиторов и каждого, кто причастен к спектаклю. Идеальный спектакль — тот, который художественно тонок, в котором есть режиссерское решение, высококачественная актерская работа, где есть атмосфера. Должен присутствовать не просто эпатаж любой ценой, а те компоненты, которые составляют актерскую и режиссерскую профессию», — отметил Виталий Котовицкий.
Конкурсанты поборются за победу в номинациях «Лучший спектакль театра драмы для большой сцены», «Лучший спектакль театра драмы для малой сцены», «Лучший спектакль для детей и юношества», «Лучший спектакль театра кукол», «Лучший оперный спектакль», «Лучший спектакль балета», «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл».
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и Минского городского исполнительного комитета. Жюри и зрители оценивают 37 постановок от 27 театральных коллективов из разных городов страны: Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска, Могилева. Такое количество театров за всю историю конкурса будет впервые.
По мнению Виталия Котовицкого, театр остается актуальным в том числе потому, что его деятельность не поддается искусственному интеллекту. «Это непосредственное общение зрителя и актера, душа в душу. Каждый зритель хочет узнать мнение другого человека о жизни, проблемах, что-либо почувствовать. Поэтому зрители ходят в театр, поэтому он и нужен», — добавил председатель жюри.
Также эксперт считает, что уровень профессионализма по сравнению с прошлыми годами проведения премии значительно вырос. -0-