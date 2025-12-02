Экс-нападающий «Ростова» Исо Каньенда умер в 43 года

Исо Каньенда, который был нападающим футбольных клубов (ФК) «Ростов», московского «Локомотива» и сборной Малави, ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».
По словам представителей клуба, спортсмен в 2000-е годы был одним из любимых футболистов ростовских болельщиков. Он сыграл в составе «Ростова» свыше ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками.
— Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо, — передает официальный Telegram-канал ФК.
Спортивный путь Каньеды начался в ФК «Ростов» в 2003 году. Летом 2005 года игрок перешел в московский «Локомотив». Однако с лета 2006 года по декабрь 2007 года он вновь выступал за «Ростов» на условиях аренды.
За время своего пребывания в составе «Ростова» Каньеда провел 123 матча, забил 22 гола и отдал 14 голевых передач. А в составе «Локомотива» футболист принял участие в пяти встречах.