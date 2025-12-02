Рим назвали лучшим направлением для ночного туризма

Рим признан лучшим городом в мире для ночного туризма. К такому выводу пришли эксперты, передает «Лента.ру».
По данным исследования, итальянская столица предлагает более ста ночных туров с посещением многочисленных достопримечательностей. Второе место в рейтинге заняли Амстердам и Нидерланды в целом, а третье — норвежский город Тромсе.
В первую десятку также вошли Рованиеми в Финляндии, Токио, Дубай, Лондон, Париж, Марракеш и тайский остров Ко Панган. Специалисты пояснили, что ночной туризм включает не только посещение баров и клубов, но и ночные экскурсии в музеи и к известным локациям.
Ранее туристам перечислили самые чистые города мира.