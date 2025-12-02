«Необходимо введение диктатуры!» Политолог про оптимальный стиль власти для США

Комментируя политическую обстановку в США, Каринэ Геворгян обозначила оптимальный для Дональда Трампа стиль управления. «Чтобы сосредоточить власть в своих руках, учитывая вязкую работу американских внутренних политических институтов, ему необходимо обеспечить введение диктатуры. Такое уже в Америке было, кстати. Франклин Рузвельт де-факто вводил диктатуру. Бывало. Нет, это не то, что Америка никогда с этим не сталкивалась. Его задача — сделать то же самое», — сказала она.