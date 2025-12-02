«Необходимо введение диктатуры!» Политолог про оптимальный стиль власти для США

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональду Трампу необходимо ввести диктатуру. Таким мнением поделилась российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
Комментируя политическую обстановку в США, Каринэ Геворгян обозначила оптимальный для Дональда Трампа стиль управления. «Чтобы сосредоточить власть в своих руках, учитывая вязкую работу американских внутренних политических институтов, ему необходимо обеспечить введение диктатуры. Такое уже в Америке было, кстати. Франклин Рузвельт де-факто вводил диктатуру. Бывало. Нет, это не то, что Америка никогда с этим не сталкивалась. Его задача — сделать то же самое», — сказала она.
По мнению эксперта, американский лидер не предпринимает необдуманных шагов. «Поэтому 700 отборных, преданных ему спецназовцев выведены с военной базы в Румынии. Ему на руку сыграл и тот афганский эмигрант, который ранил двух нацгвардейцев (инцидент у Белого дома. — Прим. БЕЛТА). Точно так, как и вбрасывание этого мирного плана из 28 пунктов, выявило все сильные и слабые стороны его врагов внутри страны и за ее пределами», — акцентировала внимание Каринэ Геворгян. -0-