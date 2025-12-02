Ричмонд
Эксперт Садовский: чрезмерное использование отбеливающих паст вредит эмали

Специалист отметил, что отбеливающие пасты позволяют удалить только неглубокие пятна.

Источник: Аргументы и факты

Отбеливающие зубные пасты не отбеливают эмаль, а стирают ее поверхностный слой. Об этом заявил врач-стоматолог Владимир Садовский, передает радио Sputnik.

Он пояснил, что настоящее отбеливание является медицинской процедурой, которая проводится в клинике со специальным оборудованием и проникающими в эмаль составами. Эффект от паст является лишь осветлением, которое заключается в удалении поверхностной пленки и неглубоких пятен.

Садовский предостерег от злоупотребления такими пастами, так как они воздействуют на здоровые ткани. Он также предупредил об опасности народных методов отбеливания, например, с использованием соды или рисовой воды, которые могут нарушить кислотно-щелочной баланс в полости рта.

Ранее стоматолог Наталья Деркач назвала самые опасные для здоровья зубов продукты.