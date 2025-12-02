Эксперт Садовский: чрезмерное использование отбеливающих паст вредит эмали

Отбеливающие зубные пасты не отбеливают эмаль, а стирают ее поверхностный слой. Об этом заявил врач-стоматолог Владимир Садовский, передает радио Sputnik.
Он пояснил, что настоящее отбеливание является медицинской процедурой, которая проводится в клинике со специальным оборудованием и проникающими в эмаль составами. Эффект от паст является лишь осветлением, которое заключается в удалении поверхностной пленки и неглубоких пятен.
Садовский предостерег от злоупотребления такими пастами, так как они воздействуют на здоровые ткани. Он также предупредил об опасности народных методов отбеливания, например, с использованием соды или рисовой воды, которые могут нарушить кислотно-щелочной баланс в полости рта.
