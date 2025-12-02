1,5 тысячи россиян оказались на Кубе при вспышке лихорадок чикунгунья и денге

Около полутора тысяч российских туристов оказались в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Официально данные о гражданах РФ пока не подтверждались.
Утверждается, что по меньшей мере 14 россиян столкнулись с легким течением болезни в ноябре во время отпуска. Среди характерных симптомов были высокая температура, слабость, кожная сыпь и боли в суставах.
По данным местных властей, общее число зарегистрированных случаев заражения лихорадкой (одной из двух) на Кубе достигло 38 тыс., включая как местных жителей, так и туристов. Около половины заражений зафиксированы в ноябре. Только за последнюю неделю было выявлено еще 5717 случаев инфекции, передающихся через укусы комаров.
Вирусы распространились в 14 из 15 провинций страны. Представители местного Минздрава признают, что официальные данные значительно ниже реальных, так как большинство заболевших предпочитают лечиться дома и не обращаются в медицинские учреждения.
Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2025 года вспышка лихорадки денге была зафиксирована на Бали, из-за чего появлялся даже риск завоза болезни в Россию.