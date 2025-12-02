1,5 тысячи россиян оказались на Кубе при вспышке лихорадок чикунгунья и денге

По данным местных властей, общее число зарегистрированных случаев заражения лихорадкой (одной из двух) на Кубе достигло 38 тыс., включая как местных жителей, так и туристов. Около половины заражений зафиксированы в ноябре. Только за последнюю неделю было выявлено еще 5717 случаев инфекции, передающихся через укусы комаров.