Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,5 тысячи россиян оказались на Кубе при вспышке лихорадок чикунгунья и денге

Граждане РФ застряли на Кубе из-за карантина при начавшихся лихорадках.

Около полутора тысяч российских туристов оказались в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Официально данные о гражданах РФ пока не подтверждались.

Утверждается, что по меньшей мере 14 россиян столкнулись с легким течением болезни в ноябре во время отпуска. Среди характерных симптомов были высокая температура, слабость, кожная сыпь и боли в суставах.

По данным местных властей, общее число зарегистрированных случаев заражения лихорадкой (одной из двух) на Кубе достигло 38 тыс., включая как местных жителей, так и туристов. Около половины заражений зафиксированы в ноябре. Только за последнюю неделю было выявлено еще 5717 случаев инфекции, передающихся через укусы комаров.

Вирусы распространились в 14 из 15 провинций страны. Представители местного Минздрава признают, что официальные данные значительно ниже реальных, так как большинство заболевших предпочитают лечиться дома и не обращаются в медицинские учреждения.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2025 года вспышка лихорадки денге была зафиксирована на Бали, из-за чего появлялся даже риск завоза болезни в Россию.