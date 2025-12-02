Путин пригрозил «отрезать» Украину от Черного моря из-за атак на танкеры

— Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность — я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность — ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции. Ну самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом, — подчеркнул глава государства.