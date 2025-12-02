Путин пригрозил «отрезать» Украину от Черного моря из-за атак на танкеры

Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине заниматься пиратством. Самым радикальным способом остановить подобные случаи может стать отсечение Украины от Черного моря. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
— Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность — я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность — ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции. Ну самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом, — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что ситуация с атаками на танкеры в Черном море идет «по нарастающей», но при этом выразил надежду, что украинское политическое и военное руководство, а также «те, кто стоит за их спиной», подумают, стоит ли продолжать совершать такие удары, передает сайт Кремля.
Кроме того, глава государства заявил, что в ответ на атаки на танкеры в Черном море российские войска расширят удары по украинским портам и судам, которые в них заходят.