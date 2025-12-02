Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Семь из десяти россиян (69%) считают, что следует ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков, 20% выступают против, следует из опроса ФОМ.
При этом 56% респондентов уверены, что люди, ставшие наркоманами, виноваты в этом сами, тогда как 24% считают, что к зависимости их подтолкнули обстоятельства, 20% затруднились ответить. Кроме того, каждый пятый опрошенный (20%) думает, что люди становятся наркоманами от подавленности, безысходности, неудовлетворённости и боли, 13% — что от безделья, скуки и отсутствия цели в жизни, 9% — что по глупости, легкомыслию, и столько же (9%) — что из любопытства, из-за жажды острых ощущений.
Согласно результатам опроса, большинство россиян (69%) считают, что людей, употребляющих наркотики, следует принудительно лечить, и только 18% не согласны с этим. В то же время, девять из десяти респондентов (88%) подчеркнули, что среди их родственников, соседей и знакомых нет тех, кто хоть раз пробовал наркотики, 7% заявили, что такие люди есть, 5% затруднились ответить.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проведет 14−16 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.