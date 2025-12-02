Верховный суд рассмотрит жалобу покупательницы квартиры Долиной в правовом порядке

«Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учётом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон», — рассказали в суде.
Напомним, что летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. Впоследствии Долина через суд добилась признания этой сделки недействительной, и недвижимость была ей возвращена. Покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, в результате осталась без жилья и без денег. «Схему Долиной» уже признали главным скандалом года.
