Верховный суд рассмотрит жалобу покупательницы квартиры Долиной в правовом порядке

Напомним, что летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. Впоследствии Долина через суд добилась признания этой сделки недействительной, и недвижимость была ей возвращена. Покупательница квартиры, 34-летняя Полина Лурье, в результате осталась без жилья и без денег. «Схему Долиной» уже признали главным скандалом года.