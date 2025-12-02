Ресторанный критик рассказала о посикунчиках, которые ел Уиткофф в Москве

Как стало известно, также в меню Уиткоффа были салаты «Столичный», «Мимоза» и «Крабовый». Не остались без внимания и традиционные русские деликатесы: черная, красная и щучья икра. На горячее были предложены пельмени с грибами, палтус на пару, филе оленя и перепелка, фаршированная гречкой. Кроме того, на столе были мясные закуски, морской гребешок и крабы. На десерт подали торты «Наполеон», «Медовик» и пирог «Шарлотку».