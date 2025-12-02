Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ресторанный критик рассказала о посикунчиках, которые ел Уиткофф в Москве

Уиткофф перед переговорами в Кремле 2 декабря посетил известный ресторан в центре Москвы, специализирующийся на блюдах традиционной русской кухни. Об особенностях некоторых из них рассказала ресторанный критик.

Источник: Аргументы и факты

Блюда русской традиционный кухни подали на обед в столичном ресторане спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, который прибыл в Москву на переговоры. Предложенное меню оценила в беседе с aif.ru ресторанный критик Елена Власова.

«Уиткофф обедал в ресторане русской кухни, где предложена современная, премиальная подача старых русских рецептов. Например, ему предложили посикунчики, они похожи на мини-чебуреки, это отличительная позиция во многих ресторанах русской кухни. Полезными можно считать все предложенные блюда, так как в таких ресторанах все продукты проходят строгий отбор», — объяснила она и добавила, что в подобных ресторанах подаются не слишком большие порции.

Как стало известно, также в меню Уиткоффа были салаты «Столичный», «Мимоза» и «Крабовый». Не остались без внимания и традиционные русские деликатесы: черная, красная и щучья икра. На горячее были предложены пельмени с грибами, палтус на пару, филе оленя и перепелка, фаршированная гречкой. Кроме того, на столе были мясные закуски, морской гребешок и крабы. На десерт подали торты «Наполеон», «Медовик» и пирог «Шарлотку».

Отметим, что во время прошлого визита Уиткофф особо оценил чебуреки.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше