Ресторанный критик рассказала о посикунчиках, которые ел Уиткофф в Москве

Блюда русской традиционный кухни подали на обед в столичном ресторане спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, который прибыл в Москву на переговоры. Предложенное меню оценила в беседе с aif.ru ресторанный критик Елена Власова.
«Уиткофф обедал в ресторане русской кухни, где предложена современная, премиальная подача старых русских рецептов. Например, ему предложили посикунчики, они похожи на мини-чебуреки, это отличительная позиция во многих ресторанах русской кухни. Полезными можно считать все предложенные блюда, так как в таких ресторанах все продукты проходят строгий отбор», — объяснила она и добавила, что в подобных ресторанах подаются не слишком большие порции.
Как стало известно, также в меню Уиткоффа были салаты «Столичный», «Мимоза» и «Крабовый». Не остались без внимания и традиционные русские деликатесы: черная, красная и щучья икра. На горячее были предложены пельмени с грибами, палтус на пару, филе оленя и перепелка, фаршированная гречкой. Кроме того, на столе были мясные закуски, морской гребешок и крабы. На десерт подали торты «Наполеон», «Медовик» и пирог «Шарлотку».
Отметим, что во время прошлого визита Уиткофф особо оценил чебуреки.