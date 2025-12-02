Ричмонд
«Боль до нескольких дней»: Невролог — о главных симптомах мигрени

«Это одна половина головы с болью, отдающей в глаз», — так невролог описывает типичную картину мигрени.

«Это одна половина головы с болью, отдающей в глаз», — так невролог Ольга Венецкая описывает типичную картину мигрени. Приступ, который длится «до нескольких дней», часто сопровождается тошнотой, рвотой, непереносимостью яркого света и громких звуков. По словам врача, у некоторых пациентов бывают предвестники — «аура, мелькания вспышек перед глазами». При этом специалист отмечает парадокс: «Эти пациенты могут уснуть даже на этой головной боли». Как отличить мигрень от обычной головной боли и почему сон не всегда приносит облегчение? Смотрите объяснение врача в нашем видео.