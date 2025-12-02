Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке

По данным издания, история произошла почти неделю назад в поезде Улан-Удэ — Москва. Учительница английского языка Эльвира Гараева возвращалась домой из Удмуртии. По пути в Казани хозяйка открыла переноску, чтобы ненадолго выпустить кота, и он исчез. Затем состав сменил маршрут, и пассажирский поезд уже отправлялся в Нерюнгри. На остановке состав тщательно обыскали, но животное не нашли. Как выяснилось, пушистый путешественник шесть суток прятался в конструкциях вагона. Состав должен был прибыть в Тынду 28 ноября.