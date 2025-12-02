Ричмонд
Массовая авария произошла под Арзамасом, более 14 пострадавших

Под Арзамасом в Нижегородской области произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов, нескольких легковых и грузовых автомобилей. В результате происшествия пострадали не менее 14 человек, среди которых есть ребенок. Об этом сообщают РЕН ТВ и МЧС по региону.

Автобус в Нижегородской области попал в ДТП.

«Массовая авария с двумя автобусами произошла под Арзамасом — как минимум 14 человек пострадали, включая ребенка. На трассе М12 столкнулись две легковушки, два грузовика и два автобуса», — сообщили в экстренных службах.

Пожарные и спасатели МЧС России привлекаются к ликвидации последствий аварии. Специалистам удалось деблокировать из автобуса трех человек. Движение по трассе в сторону Казани перекрыто. Нескольким пассажирам, находившимся в автобусах, оказывается необходимая медицинская помощь.