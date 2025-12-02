Туристические визы в Египет подорожают почти вдвое

Ранее нижняя палата парламента страны одобрила подготовленный правительством законопроект о введении дополнительного визового сбора. При этом туристические палаты страны тогда обращались к властям с просьбой сохранить действующий тариф. Ассоциации указывали, что удорожание визы может негативно сказаться на въездном турпотоке и конкурентоспособности Египта на фоне других массовых направлений. Сейчас цена визы составляет 25 долларов.