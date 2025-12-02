Умер бывший игрок хоккейного минского «Динамо» Анатолий Беляев

После завершения карьеры игрока Анатолий Беляев перешел на тренерскую работу. В сообщении говорится, что он руководил юношеской, молодежной и национальной сборными Беларуси. Кроме того, специалист возглавлял СДЮШОР «Юность» и СДЮШОР Мингорисполкома, а также ХК «Шахтер». За свою работу он был удостоен звания Заслуженного тренера Республики Беларусь.