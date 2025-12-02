Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший игрок хоккейного минского «Динамо» Анатолий Беляев

На 74-м году жизни скончался бывший игрок минского «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

2 декабря на 74-м году жизни скончался известный в прошлом хоккеист минского «Динамо» и экс-тренер сборной Беларуси Анатолий Беляев, сообщает hockey.by.

Анатолий Беляев выступал за минские хоккейные клубы СКИФ и «Торпедо». В составе минского «Динамо» за шесть сезонов (в конце 1970-х — начале 1980-х) забросил 123 шайбы.

После завершения карьеры игрока Анатолий Беляев перешел на тренерскую работу. В сообщении говорится, что он руководил юношеской, молодежной и национальной сборными Беларуси. Кроме того, специалист возглавлял СДЮШОР «Юность» и СДЮШОР Мингорисполкома, а также ХК «Шахтер». За свою работу он был удостоен звания Заслуженного тренера Республики Беларусь.

Ранее мы писали, что умер экс-футболист минского «Динамо» и ветеран Афганской войны Сергей Домашевич: «Из учебки нас вышло 22 человека, выжили пятеро».