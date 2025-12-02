«Магнитные бури не вызывают боль»: Невролог объяснил, кто на самом деле страдает от солнечных вспышек

«Магнитные бури сами по себе не являются причиной головных болей», — заявляет врач-невролог Ольга Венецкая. По ее словам, солнечная активность может лишь усугублять течение хронических заболеваний, таких как гипертония или мигрень. Специалист объясняет это так: работа нашего организма построена на электрических импульсах, и «колебания электромагнитных полей извне будут влиять на наше состояние». Почему даже мощное излучение бытовых приборов не сравнится с воздействием магнитной бури и кому на самом деле стоит её опасаться? Подробности — в нашем видео.