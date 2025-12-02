«Это ужасно»: Шведская лыжница взбесилась из-за вердикта суда по россиянам

Спортсменка призналась, что хотя и знала о рассмотрении дела в CAS, итоговое решение стало для неё неожиданностью. Калла заявила, что считает это решение плохим, так как, по её мнению, ситуация с начала конфликта не только не изменилась, но и усугубилась. Она выразила убеждение, что игнорирование гуманитарных интересов в данном вопросе является ужасным.