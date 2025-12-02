«Это ужасно»: Шведская лыжница взбесилась из-за вердикта суда по россиянам

Спортсменка призналась, что хотя и знала о рассмотрении дела в CAS, итоговое решение стало для неё неожиданностью. Калла заявила, что считает это решение плохим, так как, по её мнению, ситуация с начала конфликта не только не изменилась, но и усугубилась. Она выразила убеждение, что игнорирование гуманитарных интересов в данном вопросе является ужасным.
«Я знала, что CAS взялся за это дело, но всё равно была удивлена. Это плохо. Ничего не произошло, ничего не изменилось с тех пор, как начался конфликт. Вернее, стало ещё хуже. Ужасно, когда вы не отстаиваете интересы человечества», — отметила лыжница.
Шведка также прокомментировала нейтральный статус, под которым будут выступать российские спортсмены. Калла отметила, что их всё равно будут воспринимать как россиян, подчеркнув, что спортивному сообществу необходимо придерживаться последовательного подхода в этом вопросе.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта подтвердила выполнение решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В федерации разъяснили, что каждый спортсмен, желающий получить нейтральный статус, должен самостоятельно направить персональное обращение на специальный электронный адрес FIS. Решение по каждому заявлению будет приниматься индивидуально при условии соответствия кандидата установленным критериям.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.