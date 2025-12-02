Росстандарт: Chery отзывает в России почти 2,6 тысячи автомобилей Omoda C7

В службе уточнили, что отзывают 672 автомобиля Omoda C7, которые продали в период с апреля по август, а также 1905 машин, находящихся на складе. Причиной отзыва в Росстандарте назвали вероятность, что пластиковая накладка рулевого колеса может отсоединиться от корпуса фронтальной подушки безопасности. Эта неисправность влияет на ее раскрытие и может привести к травмам водителя и пассажиров.