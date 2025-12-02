Росстандарт: Chery отзывает в России почти 2,6 тысячи автомобилей Omoda C7

Компания «Чери автомобили Рус» объявила об отзыве почти 2,6 тысячи автомобилей Omoda C7 из-за возможных проблем с подушкой безопасности в случае аварии. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Росстандарта.
В службе уточнили, что отзывают 672 автомобиля Omoda C7, которые продали в период с апреля по август, а также 1905 машин, находящихся на складе. Причиной отзыва в Росстандарте назвали вероятность, что пластиковая накладка рулевого колеса может отсоединиться от корпуса фронтальной подушки безопасности. Эта неисправность влияет на ее раскрытие и может привести к травмам водителя и пассажиров.
Производитель проинформирует владельцев автомобилей, которые подпадают под отзывную программу. На всех автомобилях заменят пластиковую накладку руля и фронтальную подушку безопасности, передает ТАСС.
22 октября Росстандарт сообщил, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ решил добровольно отозвать 8210 автомобилей Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. В ведомстве уточнили, что это решение было связано с необходимостью дооснащения машин системами вызова экстренных служб.