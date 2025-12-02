Ричмонд
В Тамбовcкой области увековечили имя Всеволода Шиловского на Аллее звёзд

В Мичуринске состоялась церемония открытия новых именных звёзд на местной Аллее славы. Среди них есть плита, посвящённая народному артисту СССР Всеволоду Шиловскому. Как сообщает сайт MK.Ru, данное событие произошло 1 декабря, почти сразу после печального известия о смерти артиста Шиловского: он ушёл на 88-м году жизни.

Источник: Life.ru

Плиты, посвящённые народному артисту СССР Всеволоду Шиловскому и режиссёру Андрею Смирнову, были установлены на площади имени Ивана Мичурина у кинотеатра «Октябрь». Они стали частью крупного проекта по сохранению наследия выдающихся деятелей культуры, который был начат в прошлом году. С этими новыми табличками общее количество памятных знаков на аллее достигло 14.

Горожане собрались на церемонию, чтобы почтить память Шиловского. Многие чувствовали с ним особую связь, считая его своим, неотъемлемой частью тамбовской земли. Эта близость объясняется его происхождением: актёр был прямым потомком видного тамбовского помещика и мецената Владимира Шиловского. Известно, что историческая усадьба последнего в селе Усово имела отношение к жизни композитора Чайковского.

Сам артист, по воспоминаниям, не раз навещал родные места и всегда с теплотой высказывался о городе и его жителях. Таким образом, установленная звезда стала не только данью памяти его творчеству, но и признанием глубокой личной связи с этим местом.

Ранее мы сообщали, что Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования в связи с кончиной народного артиста.

