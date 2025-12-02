В немецком лесу нашли обезглавленную женщину

Правоохранители организовали проверку в приюте для беженцев в Бонне, где жила женщина, но там ее никто не искал. Ребенка погибшей нашли в монастыре города Гессен — он был завернут в одеяло и лежал в коляске. Рядом с младенцем находилась бирка с именем и датой рождения, что помогло установить связь с погибшей матерью, передает издание.