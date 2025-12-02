Верховный суд РФ рассмотрит спор Долиной и Лурье в рамках правового поля

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций о признании недействительной сделки продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в рамках правового поля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Верховном суде.
Отмечается, что о ситуации с квартирой Долиной высказался лично председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Он призвал инстанцию не принимать решения, которые могут спровоцировать появление новых мошеннических схем. Тогда же собеседник РИАН добавил, что подобные слова наглядно демонстрируют намерения Верховного суда рассмотреть ситуацию в правовом поле.
«Нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон», — сказал неназванный собеседник ТАСС.
Напомним, об обращении Полины Лурье в Верховный суд стало известно недавно. Тогда о ситуации высказалась адвокат женщины Светлана Свириденко. Она подчеркнула, что ее сторона настаивает, что Долина прекрасно отдавала себе отчет о действиях. Как следствие, сделка не может быть отменена.