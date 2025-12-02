Ричмонд
«Я умею общаться». Белорусским школьникам помогут развить навыки коммуникации

Целью классных часов станет научить учащихся выстраивать осознанное и уважительное общение, лучше понимать себя и окружающих, а также оказывать поддержку сверстникам в сложных жизненных ситуациях.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре в 4−11-х классах учреждений общего среднего образования пройдут классные часы в рамках цикла «Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Месяц будет посвящен теме «Я умею общаться: развитие и совершенствование коммуникативных навыков». Целью классных часов станет научить учащихся выстраивать осознанное и уважительное общение, лучше понимать себя и окружающих, а также оказывать поддержку сверстникам в сложных жизненных ситуациях.

Все необходимые информационно-методические материалы, среди которых конспекты, презентации, памятки для учащихся и родителей, размещены на Национальном образовательном портале. -0-