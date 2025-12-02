«Я умею общаться». Белорусским школьникам помогут развить навыки коммуникации

Месяц будет посвящен теме «Я умею общаться: развитие и совершенствование коммуникативных навыков». Целью классных часов станет научить учащихся выстраивать осознанное и уважительное общение, лучше понимать себя и окружающих, а также оказывать поддержку сверстникам в сложных жизненных ситуациях.