Уиткофф отобедал в московском ресторане на среднюю пенсию россиянина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву тоже отведал блюда традиционной русской кухни. Как следует из сообщения пресс-службы ресторана, политик в сопровождении делегации посетил столичное заведение «Живаго». Красная икра там обошлась Орбану в 1800 рублей, поданные к ней блины — в 220 рублей. Блюдо «сало в шелухе» в меню ресторана стоит 690 рублей, одна порция солений — 380 рублей. Кроме того, премьер-министр заказал сибирские пельмени за 720 рублей и борщ стоимостью 650 рублей. Общая сумма счета за блюда составила 4 460 рублей.