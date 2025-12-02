Ученые выявили негативное влияние смартфонов на здоровье подростков

Появление смартфона у подростков в раннем возрасте напрямую связано с повышенным риском развития психических и физических проблем. К такому выводу пришли ученые Пенсильванского университета в исследовании, передает «Газета.Ru».
Анализ данных более десяти тысяч американских подростков показал, что получение гаджета в 12 лет повышает вероятность депрессии на 31%, ожирения — на 40%, а хронического недосыпа на — 62% по сравнению со сверстниками без личных устройств.
Исследователи отмечают, что смартфон дает неограниченный доступ к неподготовленному контенту, а у подростков часто нет дисциплины для контроля его использования. В группе особого риска находятся девочки, представители меньшинств и дети из малообеспеченных семей.
При этом почти половина детей в США имеет собственный смартфон уже к 11 годам, хотя четких возрастных рекомендаций от педиатров пока нет. Авторы работы призывают родителей и врачей относиться к факту владения гаджетом как к важному параметру для мониторинга здоровья, наравне с контролем за питанием.
Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, как уведомления с утра подрывают работу мозга.