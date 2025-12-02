Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в новогодние праздники

Жители России планируют путешествовать во время новогодних праздников, в том числе, и за границу. О самых востребованных направлениях у россиян этой зимой сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования жилья.
— Спрос на зарубежные направления вырос на 35% в сравнении с прошлым годом. Страны-лидеры по количеству бронирований на новогодние праздники: Белоруссия, Таиланд, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения, Италия, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что, все больше туристов в этом году выбирают азиатские направления: популярность Вьетнама выросла в 2,5 раза, Китая — в два раза, Таиланда — на четверть.
Тем временем, академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что россиянам не нужно ездить на новогодние праздники в тёплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату — и риск заболеть увеличится, передает RT.