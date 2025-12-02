Ричмонд
Врач Гуттман оценил мнение о пользе употребления одного бокала вина в день

Кардиолог посоветовал вести здоровый образ жизни.

Источник: Аргументы и факты

Систематическое употребление алкоголя наносит здоровью больше вреда, чем потенциальную пользу может принести бокал красного вина. Об этом заявил британский кардиолог Оливер Гуттман, передает «Лента.ру».

Врач отметил, что содержащиеся в красном вине антиоксиданты теоретически могут способствовать гибкости сосудов. Однако он подчеркнул, что вино нельзя считать полезным или использовать как замену здоровому образу жизни.

Гуттман напомнил, что употребление алкоголя связано с повышенным давлением, болезнями печени, психическими расстройствами и риском развития рака. По его словам, получить полезные вещества лучше из обычного винограда, который не содержит спирта.

Кардиолог призвал соблюдать умеренность, ограничив потребление вина двадцатью небольшими бокалами в месяц, так как массовый переход на безалкогольные аналоги маловероятен.

Ранее нарколог Руслан Исаев развеял главные мифы об алкоголе.