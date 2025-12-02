«Отсюда удобно двигаться»: Путин рассказал об особом значении Красноармейска

Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже «выглядят как бомжи». Президент также говорил, что ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.