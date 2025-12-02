«Отсюда удобно двигаться»: Путин рассказал об особом значении Красноармейска

Красноармейск в Донецкой Народной Республике является хорошим плацдармом для выполнения поставленных задач специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
— Отсюда российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генеральный штаб, — передает слова главы государства ТАСС.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 30 ноября в одном из пунктов управления СВО доложил президенту России о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области.
Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил Путину о начале оттеснения армии Украины из Гуляйполя в Запорожской области. Президент в свою очередь поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.
Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже «выглядят как бомжи». Президент также говорил, что ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО, продвигаясь вглубь позиций армии Украины с ускоренными темпами.