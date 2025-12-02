Череповецкая вдова нигерийского принца, прославившаяся у Малахова, умерла в 59 лет

В 2019 году Веденина стала широко известна благодаря своему браку с Габриэле Сегуне Аджайи, который представлялся наследником нигерийского престола и был на 18 лет моложе её. Несмотря на языковые трудности, преодолеваемые с помощью переводчика, пара сначала жила в Нигерии, а затем переехала в Россию. У них родились сыновья-близнецы, Даниэль и Дэвид. К сожалению, их семейное счастье было недолгим: муж скоропостижно скончался от инфаркта во время отдыха в ночном клубе Вологодской области.
После трагической гибели мужа Наталью ожидало тяжёлое испытание — согласно нигерийским традициям, вдова должна была переехать к брату покойного, Майклу. Тот прибыл в Россию, но, забрав часть имущества, включая технику и украшения, исчез, оставив женщину с двумя маленькими детьми на руках. Несмотря на потрясение, Веденина не опустила руки и попыталась устроить личную жизнь, начав общение с африканским полицейским Орландо, который также находился в Череповце. Однако эти отношения не выдержали испытания расстоянием после его отъезда.
Впоследствии Наталья познакомилась через социальные сети с местным жителем Фёдором Поморовым, который был младше её на 27 лет. После свадьбы телезвезда стала вести значительно более закрытый образ жизни, редко появляясь на телевидении и в медиапространстве.
Ранее сообщалось, что в Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, которой было 114 лет. Клавдия Михайловна стала свидетельницей ключевых исторических событий страны, включая революцию, мировые войны и все государственные преобразования.
