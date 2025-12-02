Череповецкая вдова нигерийского принца, прославившаяся у Малахова, умерла в 59 лет

В 2019 году Веденина стала широко известна благодаря своему браку с Габриэле Сегуне Аджайи, который представлялся наследником нигерийского престола и был на 18 лет моложе её. Несмотря на языковые трудности, преодолеваемые с помощью переводчика, пара сначала жила в Нигерии, а затем переехала в Россию. У них родились сыновья-близнецы, Даниэль и Дэвид. К сожалению, их семейное счастье было недолгим: муж скоропостижно скончался от инфаркта во время отдыха в ночном клубе Вологодской области.