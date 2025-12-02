Ричмонд
Высшие органы аудита Беларуси и Туниса договорились активизировать сотрудничество

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях 15-й Генеральной ассамблеи Арабской организации высших органов финансового контроля (АРАБОСАИ) 2 декабря состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрия Баско с заместителем президента Счетной палаты Туниса Фадилей Гаргури. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

На встрече обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия высших органов аудита (ВОА) двух стран в рамках Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) И АРАБОСАИ. Стороны проинформировали друг о друга о функциях и полномочиях ВОА.

«По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке меморандума о сотрудничестве между ВОА Беларуси и Туниса. Работа по подготовке этого документа начнется в ближайшее время», — проинформировали в КГК. -0-