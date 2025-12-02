Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой

Индекс Мосбиржи упал на 1,1 процент и на минимуме достиг 2657,52 пункта. Позднее снижение замедлилось до 0,62 процента, а котировки опустились до 2670,31 пункта. Это произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина о возможной войне со странами Евросоюза (ЕС). Об этом стало известно во вторник, 2 декабря, из данных биржи.