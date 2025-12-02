Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой

Индекс Мосбиржи упал на 1,1 процент и на минимуме достиг 2657,52 пункта. Позднее снижение замедлилось до 0,62 процента, а котировки опустились до 2670,31 пункта. Это произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина о возможной войне со странами Евросоюза (ЕС). Об этом стало известно во вторник, 2 декабря, из данных биржи.
Больше всего упали в цене акции «Совкомфлота» (на 1,76 процента), ММК (на 1,73 процента), НЛМК (на 1,54 процента), МКБ (на 1,46 процента) и «Мосэнерго», стоимость акций которой снизилась на 1,2 процента. Лидерами роста в свою очередь стали «Яндекс», «МТС», «МД Медикал Групп» и «Т-Технологии».
По словам аналитика «Финама» Максима Абрамова, сообщения о прибытии в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа для обсуждения урегулирования конфликта на Украине не смогли поддержать настроения инвесторов. Эксперт отметил, что участники рынка сдержанно реагируют на встречу Уиткоффа и Путина, не ожидая быстрых результатов, передает РБК.
16 октября после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа индекс российской биржи возрос почти на 5,19 процента и достиг отметки 2671,54 пункта. После завершения беседы лидеров России и США рост показателей ускорился до 6,45 процента.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москве будет «не с кем договариваться», если ЕС решит развязать войну против России. Он подчеркнул, что страны объединения не поддерживают мирную повестку.