Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федеральные власти дали зеленый свет третьему мосту через Каму в Перми

Вопрос строительства третьего моста через реку Каму в Перми получил одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства. Тема обсуждалась в рамках Транспортной недели в Москве в ноябре, что открывает путь к дальнейшей реализации масштабного проекта, пояснил корреспондент URA.RU.

Территорию подготовили для строительных работ (архивное фото).

Вопрос строительства третьего моста через реку Каму в Перми получил одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства. Тема обсуждалась в рамках Транспортной недели в Москве в ноябре, что открывает путь к дальнейшей реализации масштабного проекта, пояснил корреспондент URA.RU.

«В Москве была достигнута договоренность продолжить реализацию всех запланированных этапов проекта», — заявил Вешняков, подчеркнув, что первый этап уже успешно завершен, и территория подготовлена для строительных работ. Это решение снимает неопределенность вокруг финансирования и сроков строительства, позволяя региону двигаться дальше.

Проект предусматривает возведение четырехполосного моста на условиях концессии. Его общая стоимость в 2024 году оценивалась в 77,5 млрд рублей. Длина конструкции составит 899 метров, а общая площадь — около 23,5 тысячи квадратных метров.

Объект будет оборудован велосипедными дорожками и пешеходными зонами. Помимо основного моста, проект включает создание путепровода тоннельного типа, кольцевых эстакад на выезде, развязки с улицей Окулова и транспортного узла на площади Гайдара. Также планируется демонтаж павильона с кофейней, магазином и пекарней рядом с новым зоопарком.