Федеральные власти дали зеленый свет третьему мосту через Каму в Перми

Вопрос строительства третьего моста через реку Каму в Перми получил одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства. Тема обсуждалась в рамках Транспортной недели в Москве в ноябре, что открывает путь к дальнейшей реализации масштабного проекта, пояснил корреспондент URA.RU.