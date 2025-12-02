Ричмонд
Страну затянет туман и серость: На Молдову идут почти весенние + 7 — о снежной зиме только мечтаем

Прогноз погоды в Молдове на среду, 3 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, среду 3 декабря 2025 года, по всей территории страны ожидается преимущественно облачная погода. Днём, по всей территории страны существенных осадков не прогнозируется.

Метеорологи также предупреждают о возможном образовании тумана, который может снижать видимость в некоторых районах.

Ветер будет юго-восточный, слабый или умеренный. Температурный режим останется стабильным: минимальные значения ночью составят от +2 до +5°C, а максимальные дневные — от +5 до +7°C.

На севере Молдовы: днём до +°C, ночью около +2°C.

Центр и Кишинев: днём до +7°C, ночью до +4°C.

На юге страны: днём до +8°C, ночью около +5°C.

