В Турции назвали угрозой для судоходства нападения на корабли в Черном море

Нападения на корабли в акватории Черного моря вблизи Турции являются угрозой для судоходства и категорически неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития страны Омер Челик.
«Эти нападения абсолютно неприемлемы ни в нашей исключительной экономической зоне, ни за ее пределами», — подчеркнул Челик в эфире телеканала Haberturk.
По его словам, подобные инциденты несут угрозу для безопасности любых морских перевозок в акватории Черного моря и могут негативно сказаться на всех государствах, осуществляющих деятельность в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что Турция официально предупредила Украину о решительном ответе на любые атаки в отношении гражданских судов в Черном море. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что инциденты с ударами по танкерам свидетельствуют об опасной эскалации.