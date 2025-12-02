Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции назвали угрозой для судоходства нападения на корабли в Черном море

Омер Челик назвал неприемлемыми атаки на суда в Черном море как в исключительной экономической зоне Турции, так и за ее пределами.

Источник: Комсомольская правда

Нападения на корабли в акватории Черного моря вблизи Турции являются угрозой для судоходства и категорически неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития страны Омер Челик.

«Эти нападения абсолютно неприемлемы ни в нашей исключительной экономической зоне, ни за ее пределами», — подчеркнул Челик в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, подобные инциденты несут угрозу для безопасности любых морских перевозок в акватории Черного моря и могут негативно сказаться на всех государствах, осуществляющих деятельность в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что Турция официально предупредила Украину о решительном ответе на любые атаки в отношении гражданских судов в Черном море. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что инциденты с ударами по танкерам свидетельствуют об опасной эскалации.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше