Эксперт Тихомиров заявил о начале супергрибного сезона в России

Аномально теплая для декабря погода в Московской области и ряде регионов европейской территории России привела к началу зимнего супергрибного сезона. Температура чуть выше нуля днем и ниже нуля по ночам идеальна для вешенок и других позднеосенних и зимних грибов. Об этом рассказал ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.