Эксперт Тихомиров заявил о начале супергрибного сезона в России

Аномально теплая для декабря погода в Московской области и ряде регионов европейской территории России привела к началу зимнего супергрибного сезона. Температура чуть выше нуля днем и ниже нуля по ночам идеальна для вешенок и других позднеосенних и зимних грибов. Об этом рассказал ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.
Он отметил, что сейчас в лесах нет паразитов, которые заражают грибы червями, а также ядовитых видов.
— Сейчас запросто можно найти на поваленных деревьях позднеосеннюю вешенку — это грибы с темной шляпкой и хорошим вкусом. Прекрасно растет фармулина — зимний опенок ярко оранжевого цвета. Они не менее вкусные, чем осенние или летние опята. Их легко найти, потому что фармулина растет пучками, предпочитая ивы, осины, — отметил ведущий.
Он добавил, что несколько лет назад нашел во Владимирской области лисички во мху — эти грибы растут очень медленно и могут «замереть», передает Aif.ru.
По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, зимние опята можно будет собирать на протяжении почти всей зимы. Эксперт добавил, что этот вид грибов может выдерживать морозы до минус 10 градусов, и сейчас, пока температура еще выше нуля, они начали активно расти.