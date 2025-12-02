Первый зампред ВТБ Пьянов рассказал, куда вложить деньги прямо сейчас

Он выделил два ключевых фактора, определяющих текущую ситуацию на российском финансовом рынке. Во-первых, ставки по банковским депозитам превышают темпы инфляции. По словам эксперта, такая ситуация не является типичной для отечественного рынка. Во-вторых, Пьянов отметил укрепление рубля. Он подчеркнул, что привычные инструменты для накоплений, кроме китайского юаня, недоступны для российских инвесторов.