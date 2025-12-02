Первый зампред ВТБ Пьянов рассказал, куда вложить деньги прямо сейчас

Инвесторам в России, которые ориентируются на низкий уровень риска и быструю доступность средств, лучше всего вкладываться в рублевые депозиты. Об этом во вторник, 2 декабря, рассказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он выделил два ключевых фактора, определяющих текущую ситуацию на российском финансовом рынке. Во-первых, ставки по банковским депозитам превышают темпы инфляции. По словам эксперта, такая ситуация не является типичной для отечественного рынка. Во-вторых, Пьянов отметил укрепление рубля. Он подчеркнул, что привычные инструменты для накоплений, кроме китайского юаня, недоступны для российских инвесторов.
— Где-то есть в будущем точка перегиба, когда снижение ставки ключевой и ставки депозита будет приводить к выходу акций на первый план. Является ли это периодом 2026 года — сомневаюсь, — передает слова Пьянова РБК.
В России с февраля следующего года планируют ввести ограничения в выдаче льготной ипотеки. Они затронут семейную ипотеку и другие программы господдержки на первичном рынке. Вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Соловьева рассказала, стоит ли покупать квартиру перед самым Новым годом.