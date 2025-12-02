2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера белорусско-российской киноленты «Батька Минай» может состояться 3 июля 2026 года. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал режиссер картины Игорь Угольников, сообщает БЕЛТА.
Фильм может стать подарком ко Дню Независимости. В настоящий момент партизанская легенда на финише съемочного процесса. Драма о народном мстителе Батьке Минае уже претендует на звание главной белорусско-российской ленты 2026 года.
«Сейчас репетируем сцены, когда Батька Минай преследует предателя. Снега практически нет. Тот, что есть в кадре, — это все наш искусственный. Мы заснежили маленький фрагмент нашей декорации здесь, в Смолевичах, для того, чтобы прошла репетиция», — рассказал Игорь Угольников.
«Беларусьфильм» уже снимал биографию партизана № 1. Соберет ли «Батька Минай» бригаду зрителей в 20 млн, как это было 54 года назад, можно будет узнать в следующем году. -0-