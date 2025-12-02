Ричмонд
Диетолог Лобо назвал продукты для улучшения интимной жизни мужчин

Некоторые продукты, в том числе яйца, шпинат, лосось и тунец, положительно влияют на мужской гормональный фон и повышают уровень тестостерона. Об этом рассказал диетолог Ренато Лобо.

По словам медика, мужчинам, которые сталкиваются с проблемами с потенцией, также стоит добавить в рацион продукты, богатые железом, витамином С, цинком и фолиевой кислотой. Медик объяснил, что эти микроэлементы повышают либидо.

— Неправильное питание ухудшает кровообращение, необходимое для эрекции, и снижает выработку нейромедиаторов, связанных с сексуальной активностью, — передает слова Лобо издание Metropoles.

Уролог, андролог и доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что для выявления негативного влияния простаты на качество сперматозоидов необходимо проверить семенную жидкость на содержание цинка.

Сбалансированный и полноценный рацион позволит надолго сохранить репродуктивное здоровье, а также даст возможность противостоять развитию многих заболеваний. О продуктах, которыми не стоит злоупотреблять мужчинам, рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко.