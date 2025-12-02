Немка случайно отправила в посылке свою кошку

Домашняя кошка в Германии случайно оказалась в посылке, которую ее хозяйка отправила по почте. Женщина не заметила, что питомец забрался в коробку и уснул, запечатала упаковку и отнесла ее в посылочный автомат.
Посылка прибыла в пекарню города Нерцинген, где располагался пункт выдачи заказов, сотрудничающий с курьерской службой. Сотрудница пекарни услышала тихое мяуканье, доносившееся из коробки. После этого работница узнала номер отправительницы посылки и позвонила ей.
Вскрыть коробку самостоятельно было нельзя из-за закона о почтовой тайне. Для решения ситуации в пекарню вызвали полицию. Правоохранители открыли коробку и обнаружили внутри невредимую, но напуганную кошку. Позже животное благополучно вернули хозяйке, передает таблоид Bild.
Самолет сообщением Киров — Калининград смог приземлиться в аэропорту Храброво только со второй попытки из-за кошки на взлетно-посадочной полосе. Перед выпуском шасси пилотам судна внезапно поступило сообщение от диспетчеров о том, что по полосе бегает животное.