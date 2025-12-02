Ричмонд
«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $25,7 млн

Это рекордная стоимость для ювелирных пасхальных яиц Фаберже.

Источник: Аргументы и факты

На аукционе в Лондоне «Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции императора Николая II продали за £19,5 млн (около $25,7 млн). Это рекордная стоимость для ювелирных пасхальных яиц Фаберже. Об этом сообщила аукционист Юй Гэ Ван по итогам торгов, организованных домом Christie’s.

Торги начались с суммы в £17 млн ($22,4 млн), и с учётом комиссии покупатель заплатит за лот £22,9 млн ($30,2 млн).

«Зимнее яйцо» Фаберже является одним из 54 императорских пасхальных яиц, которые были изготовлены Карлом Фаберже для русской императорской семьи. Оно было создано по заказу императора Николая II в 1913 году в подарок его матери Марии Фёдоровне.

Корпус яйца выполнен из горного хрусталя, украшен резьбой, имитирующей морозные кристаллы, и более чем 4 тысячами бриллиантов огранки «роза». Внутри яйца расположена корзинка с букетом подснежников из кварца и жадеита, символизирующих весну.

Ранее сообщалось, что картина Огюста Ренуара «Ребёнок и его игрушки» была продана на аукционе в Париже за 1,8 млн евро.