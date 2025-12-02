«Зимнее яйцо» Фаберже продали на аукционе за рекордные $25,7 млн

«Зимнее яйцо» Фаберже является одним из 54 императорских пасхальных яиц, которые были изготовлены Карлом Фаберже для русской императорской семьи. Оно было создано по заказу императора Николая II в 1913 году в подарок его матери Марии Фёдоровне.