Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс завершить конфликт

Зеленский назвал территориальные переговоры, использование российские замороженных активов и будущие гарантии безопасности для Украины тремя ключевыми вопросами консультаций. При этом, говоря о российских активах, украинский президент подчеркнул, что «давно пора передать» их Украине, чтобы она смогла «надежно обеспечить как оборону, так и восстановление». Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином, передает The Guardian.