Зеленский заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс завершить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 декабря, заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Он отметил, что последняя версия мирного плана США состоит из 20 пунктов, над которыми представители Киева и Вашингтона работали на переговорах в Женеве и Флориде, но в нем предстоит доработать «некоторые вещи».
Лидер киевского режима выразил мнение, что решения относительно Украины не должны приниматься без ее участия. При этом он признал отсутствие «простых решений» для прекращения вооруженного конфликта с Россией.
Зеленский назвал территориальные переговоры, использование российские замороженных активов и будущие гарантии безопасности для Украины тремя ключевыми вопросами консультаций. При этом, говоря о российских активах, украинский президент подчеркнул, что «давно пора передать» их Украине, чтобы она смогла «надежно обеспечить как оборону, так и восстановление». Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином, передает The Guardian.
1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказалась, что пункты мирного плана США подверглись серьезной доработке. По ее словам, Вашингтон в целом «испытывает оптимизм и надеется, что этот конфликт наконец-то закончится».