Трамп заявил, что получит данные о переговорах в Москве после заседания кабмина

Дональд Трамп рассказал, что пока не получал информации о переговорах Путина и Уиткоффа в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени получит данные о переговорах в Москве между главой России Владимиром Путиным и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Заявление американский лидер сделал в ходе заседания кабинета министров США.

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, получал ли он уже какие-то новости от Уиткоффа, находящегося в России с официальным визитом. Президент США, отвечая на вопрос, заявил, что получит данные после того, как покинет заседание.

«Нет. Потому что я провел слишком много времени с вами. Они будут, когда я выйду отсюда», — сообщил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия к урегулированию украинского конфликта, отвечая на вопрос про вероятный прорыв в мирной инициативе.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа проходит в Кремле 2 декабря. В ходе переговоров политики обсудят урегулирование украинского кризиса и предложенный США мирный план.

