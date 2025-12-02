Трамп заявил, что получит данные о переговорах в Москве после заседания кабмина

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени получит данные о переговорах в Москве между главой России Владимиром Путиным и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Заявление американский лидер сделал в ходе заседания кабинета министров США.
Один из журналистов поинтересовался у Трампа, получал ли он уже какие-то новости от Уиткоффа, находящегося в России с официальным визитом. Президент США, отвечая на вопрос, заявил, что получит данные после того, как покинет заседание.
«Нет. Потому что я провел слишком много времени с вами. Они будут, когда я выйду отсюда», — сообщил Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия к урегулированию украинского конфликта, отвечая на вопрос про вероятный прорыв в мирной инициативе.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа проходит в Кремле 2 декабря. В ходе переговоров политики обсудят урегулирование украинского кризиса и предложенный США мирный план.