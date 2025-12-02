Ричмонд
Врач дал простые, но действенные советы для облегчения боли в спине

Нейрохирург Тимонин: правильная высота монитора уменьшает жалобы на боль в спине.

Источник: Комсомольская правда

Любой офисный работник хотя бы однажды сталкивался с болью в спине, а некоторые от нее страдают на постоянной основе. При этом специалисты выделяют несколько причин подобного дискомфорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал нейрохирург Станислав Тимонин.

«Многочасовое сидение в кресле — один из главных факторов, который связан с болями в пояснице. Чем дольше человек сидит без движения, тем выше риск хронической боли в спине», — отметил врач.

По его словам, другими причинами болей в спине являются низко расположенный монитор, офисный образ жизни в формате «стул-лифт-машина-диван» и привычка сутулиться.

Как подчеркнул медик, чтобы снять боли в спине, будет достаточно поднять монитор, чуть подстроить стул, вставать в течение дня, чтобы добавить немного движения.

В свою очередь RT предупредил, что постоянный спазм мышц нарушает кровообращение и питание тканей, что способствует развитию дегенеративных процессов, среди которых остеохондроз.