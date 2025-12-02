Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард и фейрверков

Запуск петард и фейерверков может обернуться штрафом для россиян в новогоднюю ночь. Об этом рассказала «Газете.Ru» адвокат Лиля Каттакулова.
«Граждан могут привлечь к административному наказанию в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности. Размер штрафа зависит от последствий: сам факт нарушения правил пожарной безопасности влечет предупреждение или штраф в размере от 5 тысяч рублей. Если будут последствия в виде причинения ущерба имуществу, то штраф может быть от 40 тысяч рублей», — заявила эксперт.
Адвокат напомнила, что пиротехнические средства запрещено применять на лоджиях, балконах, в подъездах, кровле, местах общего пользования. А также поблизости от электропроводов и деревьев.
Качественный фейерверк всегда сопровождается понятной русскоязычной маркировкой, рассказал ранее RT. На корпусе или упаковке покупатель должен увидеть наименование изделия, данные изготовителя или импортера, класс опасности, возрастной порог для пользователя, срок годности и предупреждения по безопасности.