Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард и фейрверков

«Граждан могут привлечь к административному наказанию в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности. Размер штрафа зависит от последствий: сам факт нарушения правил пожарной безопасности влечет предупреждение или штраф в размере от 5 тысяч рублей. Если будут последствия в виде причинения ущерба имуществу, то штраф может быть от 40 тысяч рублей», — заявила эксперт.