Австралийский пилот пережил нервный срыв и принял кокаин перед авиакатастрофой

Пилот вертолета, который попал в крупную авиакатастрофу в Австралии в 2023 году, пережил нервный срыв и употреблял кокаин незадолго до последнего рейса. Он был одной из четырех жертв столкновения туристического вертолета Sea World с другим воздушным судном над городом Голд-Кост.