Австралийский пилот пережил нервный срыв и принял кокаин перед авиакатастрофой

Пилот вертолета, который попал в крупную авиакатастрофу в Австралии в 2023 году, пережил нервный срыв и употреблял кокаин незадолго до последнего рейса. Он был одной из четырех жертв столкновения туристического вертолета Sea World с другим воздушным судном над городом Голд-Кост.
Невеста погибшего пилота рассказала следователям, что в 2022 году у мужчины произошел нервный срыв, в период которого тот употреблял кокаин шесть-восемь раз. Позже выяснилось, что пилот пронес пакет с наркотическим веществом на новогоднюю вечеринку.
Его невеста видела, как он употребил кокаин в три часа ночи 1 января, за день до аварии. По словам девушки, в должности главного пилота Sea World мужчина испытывал высокую рабочую нагрузку, особенно в предпраздничный период, передает таблоид Daily Mail.
